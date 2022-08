Corrida pelos bilhetes para jogo com V. Guimarães já começou no Municipal de Chaves

A corrida aos bilhetes para o primeiro jogo da Liga Bwin entre o Chaves e o V. Guimarães, do próximo domingo, começou no momento em que o clube flaviense, ao início da manhã desta segunda-feira, anunciou que já estavam à venda na secretaria do Chaves.Atendendo ao facto de se esperar uma forte adesão de adeptos para o jogo, a SAD do Chaves, já esclareceu que os ingressos para os adeptos do Vitória apenas vão estar disponíveis em Guimarães e apenas para o Topo Norte do Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira em Chaves.O Desportivo de Chaves disponibilizou 1000 bilhetes que apenas o Vitória vai vender a 15 €, tendo depois, no jogo da segunda volta, o conjunto flaviense direito ao mesmo número de bilhetes.Segundo a SAD do Desportivo de Chaves, tudo o que se tem dito sobre a venda dos ingressos para este jogo, que se realiza no próximo domingo dia 7 de agosto, pelas 20h30, no estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, é pura especulação e os adeptos do Vitória vão ter de adquirir o seu bilhete em Guimarães.O Chaves também irá vender bilhetes para o público em geral, mas com preços bem diferentes. De acordo com a tabela revelada há ingressos a 30, 35 e 45 euros para os não sócios.Os sócios com passes, camarotes e cativos vão ter entrada gratuitos nos 17 jogos da Liga Bwin.A avaliar pela corrida aos bilhetes nas primeiras horas em que ficaram disponíveis, é esperada uma boa casa em Chaves.