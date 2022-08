Desportivo de Chaves vence Juventude Pedras Salgadas em jogo treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo de Chaves, da Liga Bwin, venceu esta quarta-feira, por 3-0 o Juventude Pedras Salgadas, que milita no Campeonato de Portugal, em encontro particular, com golos de Juninho, Patrick Fernandes e João Teixeira.

Os transmontanos chegaram à vantagem logo aos seis minutos por intermédio de Juninho, que inaugurou o marcador no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.

Ainda na primeira parte, Patrick Fernandes faz o segundo para os camisola azul grená, aos 33 minutos, após a bola bater nos dois postes da baliza guardada por Josemar.

Já no segundo tempo, a equipa às ordens de Vítor Campelos efetuou três alterações, com Luther Singh a entrar para o lugar de Juninho, Jô Batista a substituir Patrick Fernandes e Jonny Arriba a ocupar a posição de Hélder Morim.

Aos 53 minutos, João Teixeira aumenta a vantagem dos flavienses ao marcar o terceiro e último golo da partida de grande penalidade.

O Desportivo de Chaves alinhou com Gonçalo Pinto, João Queirós, Sandro Cruz, Edu Borges, Sylla, Obiora, Euller, João Teixeira, Hélder Morim, Juninho e Patrick Fernandes, que cumpre castigo devido a expulsão na vitória frente ao Sporting (2-0).

O emblema transmontano recebe o Rio Ave, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da quinta jornada da Liga Bwin.