Chaves vence Montalegre em jogo treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo de Chaves, da Liga Bwin, venceu esta quarta-feira, por 2-0 o Montalegre, da Liga 3, em encontro de preparação, com golos dos avançados Héctor Hernández e Batxi.

Na deslocação à equipa do concelho vizinho, os flavienses chegaram à vantagem aos 25 minutos, graças a um golo do avançado espanhol Héctor Hernández, aos 25 minutos.

Já na segunda parte, a equipa às ordens de Vítor Campelos, que manteve o 'onze' inicial durante todo o encontro, aumentou a vantagem aos 88 minutos, numa transição concluída por Batxi.

Os flavienses alinharam com Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Nelson Monte, Bruno Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Juninho e Héctor Hernández.

O emblema de Trás-os-Montes continua a preparação para o regresso ao principal escalão no domingo, às 18:30, frente ao Lugo, do segundo escalão espanhol, jogo a contar para a 2.ª edição do Troféu Emílio Macedo.