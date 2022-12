Edu Borges sofre fratura no pé esquerdo e vai ser operado

O defesa central Edu Borges sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, que o deverá afastar dos relvados nos próximos meses.



Desejamos uma rápida recuperação ao jovem jogador do @GDChaves_.#ForçaEduBorges pic.twitter.com/lPt7Ktt0qW — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) December 21, 2022

O Sindicato dos Jogadores anunciou esta quarta-feira que Edu Borges, central do Chaves, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e deverá desfalcar os flavienses entre cinco a seis semanas.O jovem, de 20 anos, lesionou-se no treino da passada sexta-feira e será, nos próximos dias, sujeito a intervenção cirúrgica.Refira-se que Edu Borges chegou ao Chaves em julho deste ano proveniente do Pedras Salgadas.