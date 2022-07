Euller vai ser reforço do Chaves

O brasileiro Euller é o próximo nome a reforçar o Chaves, sabe Record. O jogador, de 27 anos, está na cidade transmontana, tendo inclusivamente já realizado exames médicos. A oficialização deve acontecer ainda esta terça-feira.Formado no Bahia, começou a carreira como sénior no Vitória, onde esteve até 2017, quando se mudou para o Japão. Passou ainda pela Arábia Saudita, antes de regressar ao Brasil. Em janeiro de 2021, estreou-se na Europa pela porta do AEL Limassol, do Chipre, onde se afirmou como titular.Pela turma cipriota, Euller, que pode jogar como lateral ou extremo esquerdo, fez 35 jogos na última época, assinado quatro golos e outras tantas assistências.