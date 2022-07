Francisco José Carvalho: «O Chaves chegou à Liga Bwin para ficar»

Francisco José Carvalho, presidente da SAD, marcou presença no primeiro treino do Chaves e assumiu o acordo com os franceses do Lille para a transferência do central brasileiro Alexsandro - entretanto já oficializada -, bem como o interesse na aquisição de Mehdi Abdi, avançado de 23 anos dos iranianos do Persepolis, bem a prioridade de dotar o plantel com mais soluções defensivas e ofensivas."O Chaves chegou à Liga Bwin para ficar. Consolidar o clube com bom futebol e potenciar jogadores é o nosso objectivo para a próxima época", comentou o responsável transmontano, assumindo que "o Chaves fez uma contraproposta por Mehdi": "O nosso grande reforço foi manter a espinha dorsal da equipa, mas queremos contratar mais centrais e avançados para evitar a calculadora no final, só que temos de ser rigorosos com as nossas contas".Equilíbrio desportivo e financeiro em conformidade com os planos delineados por Vítor Campelos, na certeza que o treinador reconheceu as muitas alterações em perspectiva até ao início da temporada. "Queremos fazer uma época tranquila e mostrar bom futebol", começou por afirmar o técnico, salientando que "o Chaves tem muitos jogadores referenciados": "A equipa será construída à minha imagem e em função do orçamento da SAD porque não vamos cometer loucuras".