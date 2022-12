GD Chaves convoca Assembleia Geral Ordinária para votação do relatório de contas

O Chaves anunciou, através do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Pereira Campos, a convocatória para o dia 7 de dezembro, quarta-feira, pelas 20h30, uma Assembleia Geral Ordinária de Sócios, que decorrerá no Auditório Engenheiro Luíz Coutinho, em Chaves.Um dos pontos em análise será a apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas da Direção, relativo à época 2021/2022, que terminou com a concretização do objetivo de subida de divisão e regresso à 1.ª Liga, e respetivo parecer do Conselho Fiscal.