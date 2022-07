Guarda-redes luso-francês vai ser reforço do Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valentino Rodrigues, guarda-redes de 19 anos do Lens, vai assinar pelo Desportivo de Chaves, informa a imprensa nacional francesa. O jogador é internacional jovem por Portugal, onde jogou da seleção sub-16 à sub-19.O jovem, que na época transata jogou pelos sub-19 do Lens, já se encontra em Trás-os-Montes e já realizou exames médicos para se juntar ao grupo orientado por Vítor Campelos, com o qual vai treinar já esta terça-feira.