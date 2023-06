Guima "encostou a cabeça e o peito" ao árbitro e disse: «Estragaste esta merda»

Guima foi expulso no Chaves-Boavista, da última jornada do campeonato, aos 66' e num momento de grande tensão no relvado do Estádio Municipal Branco Teixeira. O árbitro Hélder Carvalho assinalou falta de Benny sobre Seba Pérez e Guima correu na sua direção, gerando-se um momento quente que resultou na expulsão do jogador.O Conselho de Disciplina da FPF puniu o médio com dois jogos de suspensão e 765 euros de multa, por injúrias e ofensas à reputação, citando o relatório do árbitro: "Vindo a correr na minha direção, encostando-me a cabeça e o peito, dizendo em tom alto, estragaste esta merda."Guima, refira-se, foi o jogador com mais cartões amarelos em toda a Liga Bwin, tendo recebido 17 admoestações ao longo do campeonato. Além do camisola 21 do Chaves, também Abass foi suspenso por dois jogos e multado em 408 euros, no caso por agressão a um rival: "Atingiu o adversário com o braço no pescoço utilizando força excessiva."Por fim, a SAD transmontana foi multada em 612 euros devido aos cânticos entoados a partir das bancadas onde se encontraram os seus adeptos, reproduzidos no relatório do árbitro: "Gatuno!"