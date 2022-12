Héctor Hernández é baixa para um mês

Está confirmado o cenário menos desejado pela equipa técnica do Chaves. A lesão contraída num joelho por Héctor Hernández, no último treino antes do Natal, vai impedir o avançado espanhol de dar o seu contributo no que ainda falta jogar na 1.ª volta da Liga Bwin.Isto significa que o habitual titular na frente de ataque dos flavienses vai falhar as receções ao Famalicão e Arouca, bem como as visitas ao P. Ferreira e Boavista.Depois da saída de Patrick Fernandes e com Héctor fora das opções, adensam-se os problemas para Vítor Campelos no centro do ataque. Jô Batista é o único avançado disponível, ainda que também ele tenha feito treino condicionado na sexta-feira.