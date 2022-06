Hélder Morim a caminho do Chaves

Depois de ter sido um dos destaques do Leixões em 2021/22, Hélder Morim prepara-se para dar o salto para a 1ª Liga. Assim, o médio está a caminho do Chaves, clube pelo qual vai assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas.Ao que foi possível apurar, o jovem, de apenas 21 anos, vai ser apresentado durante a semana que está prestes a iniciar-se, sendo que o Leixões ainda vai manter parte do passe do atleta. Na temporada que agora finda, o médio apontou um golo em 29 partidas realizadas.Até ao momento, o Chaves apenas anunciou a renovação de contrato de João Mendes.