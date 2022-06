Hélder Morim confirmado no Chaves

Hélder Morim foi confirmado no Chaves. O médio do Leixões, de 21 anos, foi oficializado como o primeiro reforço dos Valentes Transmontanos para a próxima temporada.Ao que conseguimos apurar o jovem, que foi um dos grandes destaques do Leixões em 2021/22, assinou um contrato válido para as próximas quatro épocas.O jogador já se encontra em Chaves a realizar exames médicos com o restante plantel.