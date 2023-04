Ingleses colocam Vítor Campelos na órbita do Hull City

Vítor Campelos é notícia em Inglaterra, onde garantem que o treinador está no radar do Hull City como possível sucessor de Liam Rosenior.Refere o 'The Sun' que o treinador português, de 47 anos, está em final de contrato com a equipa transmontana e está bem colocado na lista dos donos turcos do clube que atualmente ocupa o 17.º posto do segundo escalão do futebol inglês.Ainda segundo a mesma publicação, Liam Rosenior tem o seu lugar em risco no Hull City, formação que assumiu no passado mês de novembro e no qual somou apenas seis triunfos em 22 jogos.Vítor Campelos, de resto, já tem experiência acumulado no estrangeiro, tanto como treinador principal como na qualidade de adjunto.