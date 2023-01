Jô Batista: «Ponto muito importante»

Jô Batista saltou do banco para fazer o seu primeiro golo nesta edição da 1ª Liga, que valeu o empate ao Chaves no Bessa. No final, o avançado brasileiro disse estar "muito feliz" e sublinhou a importância do resultado. "É um golo fruto de muito trabalho e dedicação. Surgiu a oportunidade de entrar, marquei e é um ponto muito importante, fora de casa. Temos de dar sequência e procurar mais pontos", analisou o jogador de 27 anos, em declarações à Sport TV.

O atacante vincou a resposta da equipa após o intervalo. "Na 2ª parte estivemos diferentes, com outra postura", disse, revelando ainda que Vítor Campelos lhe "pediu para entrar e fazer golo": "Ajudei a equipa e o que o míster me disse aconteceu." Sobre os 22 pontos do Chaves no fecho da 1ª volta, admitiu: "Estamos mais perto do objetivo."