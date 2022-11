João Mendes suspenso por um jogo devido ao uso de expressões e gestos grosseiros

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta quinta-feira, as suspensões tanto de Carlos Ponck como de João Mendes por um jogo, na sequência da expulsão de ambos os jogadores do Chaves no encontro com o Vizela, da Allianz Cup.Se no caso do defesa-central, o vermelho direto surgiu por ter "agarrado um adversário que seguia na direção da baliza, anulando uma clara oportunidade de golo", o caso do médio foi diferente. Isto porque João Mendes já tinha sido substituído e estava no banco quando recebeu ordem de expulsão, aos 90'+4, na sequência do golo de Abass, que fixou o 2-2 final.O relatório do árbitro, citado pelo mapa de castigos do CD, refere que João Mendes, "na celebração de um golo, saiu do banco de suplentes, em direção ao banco adversário e proferiu as seguintes palavras repetidamente: 'Chupa, c...! Chupa! Chupa!' E fazendo também o gesto com a mão". Ora, isto foi enquadrado como "uso de expressões e gestos grosseiros" pelo CD, o que culminou na suspensão de um jogo e multa de 204 euros.