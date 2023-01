João Pedro é reforço do Chaves

O Chaves oficializou este sábado a contratação do médio João Pedro, não tendo revelado a duração do vínculo assinado pelo jogador natural de Guimarães.O médio, de 29 anos, estava sem clube desde o verão, altura em que terminou o seu contrato com o Tondela, formação que representou durante três épocas e meia.Apesar da descida de divisão dos auriverdes em 2021/22, João Pedro protagonizou uma das suas temporadas mais produtivas, com oito golos e duas assistências, em 35 jogos.Formado no V. Guimarães, foi lá que se estreou como sénior, tendo passado depois pelo LA Galaxy, dos Estados Unidos, e pelo Apollon Smyrnis, da Grécia, antes de chegar a Tondela.Vítor Campelos ganha assim uma nova opção para o meio-campo, zona do terreno que tem apresentado algumas lacunas fruto de lesões.