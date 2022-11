João Teixeira antevê Allianz Cup: «Queremos entrar bem na competição»

Durante a sua presença no Thinking Football Summit, este sábado, no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, João Teixeira, médio do Chaves, fez uma curta antevisão ao arranque da Allianz Cup, sublinhando a importância de entrar com o pé direito na prova."Queremos entrar bem na competição. Apesar de não ser para o campeonato, ganhar é sempre importante para se manter a confiança. Vamos querer ganhar ao Vizela, uma excelente equipa, muito competitiva e com bons jogadores. Queremos entrar bem na prova, porque temos o FC Porto no grupo, que é muito forte", afirmou o criativo.O médio abordou também a amizade com o agora adversário Raphael Guzzo. "Construímos amizades no futebol, mas dentro de campo não há amigos, só colegas de profissão", afirmou, antes de reconhecer: "Sinto a falta dele no balneário, era um excelente colega e amigo. Criava muita dinâmica."O Chaves visita o Vizela, na terça-feira, pelas 20h45.