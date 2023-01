João Teixeira e a forma como o Chaves perdeu: «É frustrante e algo que não pode acontecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Teixeira lamentou a derrota na casa do V. Guimarães (2-1) e apontou ao facto de ser "frustrante" consentir o golo do desaire pouco depois de marcar."É frustrante e algo que não pode acontecer. Criamos inúmeras oportunidades na primeira e na segunda parte, não podemos marcar um golo e sofrer logo a seguir. Já aconteceu isto noutros jogos, a nossa equipa tem de crescer nesse sentido, não podemos dar abébias destas. Pelas oportunidades criadas, o empate era justo. Corremos tanto para chegar ao empate, marcamos um golo às três pancadas, depois não podemos sofrer um golo logo a seguir. A nossa equipa é pouco madura nesse aspecto, temos de crescer nesse sentido", vincou o médio do Chaves à Sport TV.