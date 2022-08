João Teixeira e Rodrigo Moura em convívio com crianças em férias desportivas

Os jogadores do Chaves João Teixeira e Rodrigo Moura conviveram, na tarde desta quinta-feira, com dezenas de crianças que participam, por esta altura, nas féria desportivas da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.O objetivo da ação passou com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis, através de bons hábitos alimentares e da prática desportiva, com as crianças a terem direito a colocar questões aos dois atletas dos flavienses, bem como aos habituais autógrafos e fotografias.No plano desportivo, o grupo de Vítor Campelos treinou esta quinta-feira sem qualquer baixa. João Teixeira, castigado, é o único indisponível para Alvalade.