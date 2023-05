João Teixeira: «Estamos perto dos lugares da Europa, mas o que queremos é passar os 47 pontos»

João Teixeira apontou, de penálti, aos 89 minutos, o golo que confirmou a vitória do Chaves sobre o Famalicão (2-1), resultado que permitiu aos flavienses subirem ao 7.º lugar da Liga Bwin e encurtar distâncias para a zona europeia.

"Foi um jogo difícil, o Famalicão é uma boa equipa, mas chegámos a vantagem com mérito. O Famalicão não nos criou assim tantos problemas, apenas em alguns lances de bola parada. Como equipa resiliente que somos, fomos atrás do resultado, chegámos ao primeiro golo com alguma sorte e depois crescemos no jogo, o Famalicão caiu um pouco e chegámos ao 2-1", começou por dizer o médio, em declarações na 'flash-interview' após o final do encontro.





"Depois de chegar ao primeiro, sabíamos que eles iam cair animicamente e que chegaríamos ao segundo, aproveitando também o cansaço deles.""Esta época, já ganhámos pela primeira vez em Braga e em Alvalade, queremos superar a meta dos 47 pontos, que é perfeitamente possível, para deixar mais um carimbo numa época muito boa. Estamos perto dos lugares da Europa, mas o que queremos é passar os 47 pontos, se isso dará Europa ou não, logo se verá", terminou.