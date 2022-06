João Teixeira renova com o Chaves

João Teixeira, figura de proa da campanha de subida do Chaves à Liga Bwin na temporada transata, renovou a sua ligação contratual com os valentes transmontanos.Após uma época de destaque, em que apontou oito golos e oito assistências e foi escolhido para o onze do ano da Segunda Liga, o médio era uma das renovações prioritárias do clube de Trás-os-Montes neste mercado de verão."Cresceu na Amora, formou-se no SL Benfica e chegou a Chaves há quatro anos. Foi, indubitavelmente, uma das grandes figuras da Liga Sabseg 2021-22. Tem 99 jogos com o nosso símbolo ao peito e não vai ficar por aqui…temos o prazer de anunciar que a nossa vontade e a vontade do João Teixeira disseram sim! A história continua…", lê-se nas redes do clube.