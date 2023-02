Jonny Arriba operado com sucesso a hérnia discal

O futebolista espanhol Jonny Arriba, de 21 anos, avançado do Chaves, foi esta quinta-feira sujeito a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia discal, informou o clube da Liga Bwin, prevendo "um tempo de paragem curto".



"[Jonny] Arriba foi esta tarde sujeito a uma pequena cirurgia a uma hérnia discal. Correu tudo bem", referiu o clube transmontano, em nota enviada à agência Lusa.

O avançado espanhol vai falhar pelo menos um jogo, prevendo-se "um tempo de paragem curto", uma vez que se tratou de uma intervenção "muito simples". Jonny Arriba junta-se, assim, a João Correia, Héctor Hernández, Edu, Rodrigo Moura e Sarr na lista de baixas da turma às ordens de Vítor Campelos.

O jogador, natural de Valência, reforçou o plantel do Desportivo de Chaves em julho de 2022, por empréstimo do Villarreal, onde já representou as equipas B e C e ao serviço do qual, na temporada passada, cumpriu 33 jogos, apontou 16 golos e fez sete assistências.

Esta época, ao serviço do emblema flaviense, já cumpriu 17 jogos, e somou um golo e duas assistências, tendo sido titular pela última vez no encontro da 17.ª jornada da Liga, aquando da visita dos transmontanos ao Boavista (1-1).

O Chaves, 10.º classificado, com 22 pontos, recebe o Marítimo, em 17.º lugar, com 13, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 19.ª jornada da I Liga de futebol.