Jony Arriba reforça Chaves

O Chaves anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Jony Arriba. O avançado, de 20 anos, chega a Trás-os-Montes por empréstimo válido até ao final da temporada 2022/23, apurouO espanhol, que já treina às ordens do técnico Vítor Campelos, representou as equipas do Villarreal B e C na temporada passada, pelas quais fez 16 golos e sete assistências em 33 jogos.Formado no submarino amarelo, o jovem é o segundo reforço espanhol para a frente de ataque transmontana, depois da oficialização de Héctor Hernández.Arriba, que vai usar o número 28 na camisa azul grená, é o décimo reforço de verão dos flavienses, que já contrataram para todos os sectores.