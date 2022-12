José tem no estádio o seu lar doce lar

A fase do Natal que agora se vive tem a si associada o espírito de partilha e de auxílio ao próximo, mas a verdade é que o Chaves faz da solidariedade uma das bases da sua ação durante todo o ano. E se dúvidas houver em relação a isto, o caso de José Oliveira dissipa-as por completo. Atualmente com 65 anos, o ‘Zé da Academia’, como é tratado por todos, viu-se numa situação familiar difícil em 2017, altura em que foi ajudado pelo emblema flaviense.

"Puseram-me fora de casa, a minha mulher tratou do divórcio e vim viver para a rua. Nessa altura passei fome e tive de dormir dentro de um barracão, ao frio. Foi aí que encontrei o senhor Francisco Carvalho [presidente honorário do Chaves] e fui obrigado a pedir-lhe dinheiro para comer. Ele acabou por me dizer para ir buscar as minhas roupas e para pedir a um conhecido que tínhamos em comum para me levar ao estádio", começou por explicar a Record. Desde então, as palavras ‘estádio’ e ‘casa’ são sinónimos para José Oliveira, que vive assim nas instalações do Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira: "Vim para a academia e agora estou lá sozinho, mas não tenho medo de ficar sozinho". Agora, José procura retribuir da melhor forma todo o carinho que encontrou nos transmontanos e é uma espécie de funcionário do clube. "Quando há jogos varro as bancadas, apanho o lixo e trato da zona dos camarotes. Para além disso, limpo também os balneários e, quando não há mais para fazer, ajudo as senhoras a tratar da roupa. Toda a gente me adora e não preciso que ninguém me mande fazer o meu trabalho. É como se fosse a minha família", disse.

Dando ênfase à boa relação que tem com jogadores e equipa técnica, José Oliveira deixou ainda um desejo para o que falta jogar de 2022/23: "Estamos a fazer uma boa época, mas era bom que o Chaves pulasse mais um bocadito na tabela."

Gratidão eterna a quem o ajudou

De forma natural, José Oliveira não esconde a admiração e a gratidão que tem para com Francisco Carvalho. "Ele é como se fosse o meu pai e sei que só não faz mais porque não pode. É mais do que meu pai, se não fosse ele onde é que eu já estava… A família dele também é muito boa para mim e tento ajudar todos da melhor forma que consigo. O meu futuro? Deve ser aqui até ao fim da minha vida. Só peço que o patrão tenha saúde, que dure muitos anos e que eu esteja aqui a trabalhar para ele. É a coisa que mais desejo", confidenciou o sexagenário, visivelmente emocionado.

Já foi ‘polícia’ dos mais jovens

Apesar de agora viver sozinho nas instalações do clube, José Oliveira já dividiu o espaço com jovens da formação. Este, de resto, é um período que ‘Zé da Academia’ recorda com algumas gargalhadas à mistura. "Eles tinham horário para estar na academia, às 21h30 tinham de estar nos quartos. No entanto, havia alguns que, por vezes, chegavam mais tarde. Houve um dia em que estava a dormir sossegado e ouvi alguém bater ao portão às 3 horas da manhã. Estranhei, mas fui abrir o portão a um e acabaram por entrar três", referiu o funcionário dos flavienses.