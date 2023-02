Juninho para reavaliar hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de Guima e Abass estarem de volta às opções após um jogo de castigo, Vítor Campelos continua a ter dores de cabeça para a receção ao Sporting, agendada para dia 20. É que Juninho saiu lesionado do embate com o Vizela e será reavaliado amanhã, não se conhecendo por agora a real extensão do seu problema físico.

O boletim clínico dos flavienses conta ainda com João Correia, Héctor Hernández, Edu, Rodrigo Moura, Sarr, Arriba, Luther Singh e Obiora, sendo que Bruno Langa terá também de cumprir castigo.