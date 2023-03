Juninho: «Queremos dar sequência»

O brasileiro Juninho ajudou a colmatar, entre muitas outras limitações, as ausências forçadas do espanhol Héctor e do compatriota Jô Batista, mas desvalorizou o seu papel.

"Estou feliz, mas isto é um trabalho de equipa e agora queremos dar sequência a este trabalho", comentou Juninho que ainda correu para as bancadas para celebrar o 2º golo, que foi anulado por posição irregular de Euller no início da jogada: "Era o aniversário de um amigo meu e nem me apercebi, mas o que importa é esta vitória importante para passar confiança ao grupo".

Do lado do Portimonense o habitual central Pedrão, que ontem foi lateral, mostrou-se resignado com o preço a pagar com a falta de eficácia: "É muito complicado, mas o futebol não mente porque falhámos dois penáltis e muitas outras ocasiões".