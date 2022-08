E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A disponibilidade física do extremo Juninho Vieira, brasileiro de 25 anos que foi um dos elementos indiscutíveis na época passada e falhou a jornada inaugural devido a lesão, continua em dúvida. O avançado realiza, hoje de manhã, em Chaves, um teste físico para averiguar se pode integrar as opções do técnico Vítor Campelos.