Kevin Pina: «Não merecíamos o empate»

Sofrer o golo da igualdade sobre os 90 minutos foi um soco no estômago para o Chaves e, no final, Kevin Pina não o escondeu. "Fizemos um bom jogo e acho que não merecíamos o empate. Trocava o prémio pelos três pontos", disse o médio, referindo-se ao troféu de melhor em campo, lamentando depois a falta de eficácia que a equipa mostrou em momentos chave. "Infelizmente, o futebol é assim. Tivemos várias oportunidades, no fim sofremos, mas é continuar a trabalhar", apontou.

Do lado do Rio Ave, Costinha teve a opinião contrária. "Acaba por ser bom porque marcámos no fim, mas pelo que demos merecíamos mais. Fomos atrás do resultado, fizemos um jogo bem conseguido. Houve pouco tempo de jogo e com mais tempo podíamos ter conseguido dar a volta", referiu o lateral-direito.