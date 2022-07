Lille confirma contratação de Alexsandro ao Chaves

Está confirmado o salto de Alexsandro para o futebol francês. Defesa central que se destacou no Chaves na última temporada, o brasileiro de 22 anos foi há pouco anunciado como reforço do Lille, clube ao qual se compromete até 2026, num vínculo de quatro temporadas.O emblema francês não anuncia pormenores da operação, mas o negócio deve render uma verba fixa de dois milhões de euros, com mais 500 mil euros de objetivos. Os prémios, refira-se, serão pagos caso o Lille se qualifique para as competições europeias, independentemente da competição em causa."Estou muito orgulhoso por chegar ao Lille. É um sonho que se realiza para mim e para a minha família. O Lille é um grande clube e mal posso esperar por jogar, encontrar os adeptos e dar o meu melhor pelo clube e pelos seus fãs", disse o defesa, citado pelo seu novo clube.No Lille, o brasileiro irá ser orientado por Paulo Fonseca, o compatriota Léo Jardim e ainda os portugueses Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches.