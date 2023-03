Livro de recordações de Pavão a Pedroto

Longe vão os tempos em que era com a bola nos pés que António Rendeiro se destacava, mas, mais de 40 anos depois, o ex-avançado continua a encantar, agora como contador de histórias. Este antigo jogador, que atuou nas décadas de 60 e 70 e passou por Chaves, Sp. Braga e FC Porto, é um verdadeiro livro de recordações, com capítulos memoráveis que envolvem nomes míticos como Pedroto ou Pavão."Fiz um torneio de participantes aqui em Chaves e depois fui para os juniores do FC Porto, onde fui campeão nacional e internacional júnior por Portugal. Aí, o Pavão fez parte da minha equipa. Depois subi à equipa principal e o treinador da altura era o Pedroto", começa por contar, a, António Rendeiro, agora com 74 anos.As memórias da altura são, como se imagina, muitas, mas as que recorda com mais emoção são as que envolvem Pavão, um "verdadeiro génio do futebol", também ele natural de Chaves."O Pavão era um génio. Fez a estreia pelo FC Porto frente ao Benfica, o FC Porto venceu 2-0 e ele foi o melhor por larga distância. Mas não jogava só bem futebol. No liceu, jogávamos andebol e ele era o melhor. Jogávamos basquetebol e ele era o melhor. Era um prodígio", relembra.António Rendeiro fez carreira nas décadas de 60 e 70, uma época em tudo diferente. "Antigamente, treinava-se uma vez por dia, dava-se meia dúzia de voltas ao campo. O treinador servia de treinador, preparador físico, psicólogo. Hoje é diferente", recorda. *Foi em Chaves que António Rendeiro deu os primeiros passos no futebol. "A ligação começou com uma figura muito importante para o futebol em Trás-os-Montes e também importante nas escolas do FC Porto: António Feliciano. Criou aqui escolas e foi aí que comecei", partilha.Nascia, assim, uma carreira feliz, que terminou nos termos desejados. "Meti na cabeça que não queria ser profissional. Tinha isso determinado aos 21 anos. Vim para Chaves com vários convites da 1ª Liga. Fiquei cá vários anos como jogador do FC Porto", afirma.António Rendeiro tem três equipas: a "do coração", que é o Chaves, a "de eleição", que é o FC Porto, e a "dos afetos", que é o Sp. Braga. As duas primeiras defrontam-se amanhã e o ex-avançado não esconde que esse jogo será especial, pese embora garante que aí o coração falará mais alto."A equipa do coração é que comanda. Primeiro está o coração e depois é que está a eleição", assume, sem rodeios, antes de fazer uma análise concreta ao que espera que seja o embate entre flavienses e dragões."Vai ser um jogo difícil. O Chaves é uma equipa muito aguerrida, bem estruturada e bem liderada. Não vai ser fácil para o FC Porto. Adivinho um jogo muito complicado e de tripla. É um jogo de 1X2, é o que estou a antever", afirma, bem disposto. *