Lugo dita única derrota da pré-época ao Chaves e vence Troféu Emílio Macedo

A apresentação do Chaves aos sócios, na 2ª edição do Troféu Emílio Macedo, terminou com a única derrota de pré-temporada dos comandados de Vítor Campelos. O Lugo, da 2ª Liga espanhola, ditou o deslize, vencendo por 3-1 no desempate por penáltis.Num jogo em que o técnico dos transmontanos lançou de início apenas três caras novas, a saber Steven Vitória, Nélson Monte e Hector, o primeiro tempo foi de domínio flaviense, com o perigo a rondar a baliza do Lugo. No entanto, na segunda metade, a partida foi mais equilibrada, com chances de parte a parte, ainda que sem alterações no marcador.O encontro acabou por ser decidido nos penáltis e aí o Lugo foi mais forte, acabando por vencer por 3-1.Do lado do Chaves alinharam de início Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Nélson Monte, Bruno Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Juninho e Hector. Jogaram ainda Guima, Habib, Rúben, Patrick, Sandro Cruz Arriba, Queirós, Morim, Benny e Jô.