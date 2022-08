Luther Singh perto de regressar ao Chaves

O extremo Luther Singh, de 25 anos, está prestes a regressar a Portugal e pela porta do Chaves, clube que representou em 2018/19, segundo informações confirmadas por. O sul-africano vai ser cedido pelo Copenhaga, da Dinamarca.Vendido no último verão pelo Sp. Braga, que o havia emprestado anteriormente ao Chaves, por 1,1 milhões de euros, mais objetivos, Luther Singh não se conseguiu afirmar no futebol dinamarquês, tendo participado em apenas sete partidas do atual campeão daquele país.Na sua primeira passagem por Chaves, realizou 17 partidas e apontou dois golos. Além dos transmontanos, o extremo também representou o Moreirense e o P. Ferreira, em Portugal, sempre cedido pelo Sp. Braga, clube onde fez apenas um jogo pela equipa principal.