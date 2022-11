Luther Singh quebrou jejum de 20 meses sem marcar

Ainda à procura de reencontrar o seu melhor futebol, Luther Singh regressou aos golos, no empate do Chaves em Vizela, na terça-feira, colocando fim a uma seca que durava há 20 meses.Mais concretamente, extremo, de 25 anos, não faturava desde março de 2021, quando ainda atuava em Portugal, ao serviço do P. Ferreira, por empréstimo do Sp. Braga. Em 2021/22, o sul-africano transferiu-se dos bracarenses para o Copenhaga, mas a estadia de uma temporada na Dinamarca foi pouco produtiva, tendo feito apenas sete jogos, sem chegar a fazer o gosto ao pé.A cumprir a segunda passagem nos flavienses, depois de já ter representado o clube em 2018/19, Luther Singh soma já dez partidas esta época, tendo gozado finalmente do estatuto de titular nos últimos dois encontros, depois de ter sido suplente utilizado nos oito anteriores.No total, o extremo leva atualmente três jogos e 27 encontros pelo Chaves, esperando que o golo ao Vizela seja o tónico para uma época mais condizente com o valor que já demonstrou nos relvados portugueses no passado.