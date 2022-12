Máxima força pela primeira vez esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O regresso de Steven Vitória aos treinos sem qualquer condicionalismo físico, após a gestão de esforço a que o central esteve sujeito nos últimos dias, proporcionou um dia de trabalho diferente em Chaves, na medida em que foi a primeira vez esta temporada que o treinador Vítor Campelos teve todo o grupo à sua disposição.

Grupo na máxima força para a receção ao Mafra, contudo, sem grandes reflexos práticos no horizonte desportivo dos transmontanos, uma vez que o conjunto flaviense encontra-se na última posição do grupo A da Allianz Cup e sem possibilidades matemáticas de conseguir o apuramento. De referir ainda que ao final da tarde de hoje, em mais uma iniciativa de cariz social, uma delegação do emblema transmontano, jogadores incluídos, vai distribuir presentes de natal a crianças institucionalizadas.