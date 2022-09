Nélson Monte: «3-0 é demasiado castigador»

Nélson Monte, defesa do Chaves, lamentou este sábado a derrota sofrida diante do FC Porto (0-3) no Estádio do Dragão, sublinhando que o segundo golo dos azuis e brancos "matou o jogo"."Estávamos preparados para o início forte do FC Porto. Entra sempre assim. Acho que também é mérito do Porto. Depois conseguimos equilibrar o jogo. Assumimos o jogo, como em grande parte dos jogos, podíamos ter feito um golo e levado o empate para o intervalo. Entrámos bem na segunda parte, mas o segundo golo mata o jogo. Vitória sem contestação do FC Porto. Agora é trabalhar para o próximo jogo. Deixámos uma imagem positiva pelo futebol que praticámos. Estamos cá para a nossa guerra"."3-0 é demasiado castigador. São dois erros nossos. Mas faz parte do crescimento. Tenho a sensação de que vamos fazer um excelente campeonato"."Se é suficiente vamos ver no fim da época. Se temos os objetivos alcançados. Mas como esta equipa trabalha estou descansado. Temos um grupo com qualidade, boa massa adepta. Tenho a certeza de que temos condições para um excelente campeonato"."Fiquei muito feliz pelo povo ucraniano. Falo com muita gente, com os meus colegas no Dnipro e com o treinador que foi para o Shakhtar. Nota-se felicidade. Mas o que têm de ganhar ou que tem de acabar é a guerra. Feliz pelo início do campeonato, mas quero é as pessoas bem. Não precisam de passar pelo que estão a passar".