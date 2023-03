Nélson Monte: «Deixámos a alma em campo»

Apesar da derrota, Nélson Monte viu aspetos positivos na exibição do Chaves frente ao FC Porto "Para além da boa entrada na 2ª parte também fizemos uma boa 1ª parte. Podíamos ter evitado o segundo golo, que surgiu perto no intervalo e que nos condicionou o resto do jogo. Entrámos bem na 2ª parte e conseguimos reduzir depois de o Marcano ter feito um grande corte ao remate do Euler e de termos tido oportunidades de irmos empatados para o intervalo. Depois o FC Porto fez o 3-1 e matou o jogo", referiu o defesa-central, que jogou como lateral, à Sport TV.Nélson Monte lamentou ainda as expuslsões e as baixas que a equipa tem tido e que continuará a ter na próxima jornada: "11 contra 11 já é difícil, então com dez e com nove ainda pior… Mesmo assim, deixámos a alma em campo, cada um deu o melhor de si e estamos aí para o próximo jogo. A equipa cresce com as dificuldades e não baixa os braços. Estamos com 26 pontos e, se ganhássemos hoje, tínhamos subido algumas posições. Sei que quem jogar na próxima jornada vai dar uma boa resposta porque todos trabalham bem".