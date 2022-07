E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Monte vai ser reforço do Chaves. O defesa português, que em 2021 se transferiu do Rio Ave para o Dnipro, deixou o clube ucraniano depois do início da invasão russa àquele país. Pelo meio, ainda registou um empréstimo ao Almería Em Portugal, Nélson Monte representou Rio Ave e Benfica.