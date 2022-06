Obiora continua no Chaves

Fechados os dossiês do médio João Teixeira e do defesa João Correia, o internacional nigeriano Obiora é a terceira renovação confirmada pelo Chaves esta sexta-feira."Tivemos a ousadia de apostar nele, depois de um ano sem competir. Rapidamente, mostrou que estávamos certos! Titular indiscutível, foi uma autêntica muralha no meio campo transmontano. Internacional pela Nigéria, conta com passagens pelo Inter de Milão e pelo Parma, entre outros, e vai voltar a jogar no patamar mais alto do futebol português, onde já conta com mais de 80 jogos disputados", escreveram os valentes transmontanos nas redes do clube.Na sua primeira temporada de azul-grená, o médio-defensivo foi titular em 23 dos 27 jogos em que participou na 2ª Liga. Obiora, de 30 anos, prepara-se para a sua terceira aventura no primeiro escalão de futebol português, depois de passagens pela Académica e Boavista.