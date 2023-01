As muitas baixas com que o Chaves tem de lidar por estes dias podem levar a mexidas no meio-campo. Com Sarr e Guima em dúvida para o embate para o P. Ferreira, Obiora pode ser o grande beneficiado, espreitando, assim, um lugar no onze.O nigeriano pode voltar à titularidade, um estatuto que de tem gozado de forma intermiente. Contra o Famalicão, por exemplo, foi suplente utilizado, entrando aos 55 minutos. A dúvida, porém, só será desfeita no domingo, dia em que o Chaves se desloca à capital do móvel.