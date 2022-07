Oficial: Euller ruma ao Chaves

O brasileiro Euller, de 27 anos, foi esta terça-feira oficializado como reforço do Chaves para 2022/23, tal como Record avançou. O extremo, natural de São José de Piranhas (Paraíba), chega dos cipriotas do AEL Limassol, clube que representou nas últimas duas temporadas e pelo qual se estreou na Europa. Na época transata, Euller afirmou-se como titular e apontou quatro golos e quatro assistências num total de 35 jogos realizados.

Formado no Bahia, o extremo, que se prepara para se estrear no futebol português, começou a carreira como sénior no Vitória, onde esteve até 2017, quando se mudou para o Japão. Passou ainda pela Arábia Saudita, antes de regressar ao Brasil. Em janeiro de 2021, estreou-se na Europa pela porta do AEL Limassol.