Oficial: Issah Abass é reforço do Chaves

Agora sim, é oficial: Issah Abbas é reforço do Chaves, confirmando-se a notícia adiantada por Record na tarde desta quarta-feira O avançado ganês, de 23 anos, estava livre desde que se desvinculou do Mainz, da Alemanha. No currículo, Abass conta com passagens pelo Asokwa Deportivo, do Gana, pelo Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, pelo Mainz, da Alemanha, pelo Utrech e pelo Twente, da Holanda, e pelo Rijeka, da Croácia.