Oficial: Nélson Monte ruma ao Chaves

O defesa-central Nélson Monte é reforço do Chaves para a temporada 2022/23, tal comoavançou esta terça-feira. O português, que em 2021 se transferiu do Rio Ave para o Dnipro, suspendeu o seu contrato com o clube ucraniano depois do início da invasão russa ao país. Pelo meio, ainda registou um empréstimo ao Almería, de Espanha.Formado no Rio Ave e Benfica, o jogador, de 26 anos, que também cumpre as funções de defesa-direito é, depois de Steven Vitória e Eduardo Borges, o terceiro reforço dos flavienses para o centro da defesa, que já viram sair o capitão Luís Rocha para o Moreirense e Alexsandro Ribeiro para o campeão francês, Lille.