Oficial: Pedro Pinho é reforço do Chaves

Pedro Pinho foi oficializado pelo Chaves como reforço para a nova temporada, esta sexta-feira. O médio, de 23 anos, estava na mira dos trasmontanos, como adiantou, depois de ter dado nas vistas ao serviço da Sanjoanense, na Liga 3, com três golos ao longo da época 2022/23."É um orgulho representar o Chaves, um clube que representa uma região e estou ansioso para ajudar a atingir os objetivos. Sou um médio intenso, duro, que trabalha do primeiro ao último minuto e é com essa mentalidade que quero entrar e ajudar o clube", disse Pedro Pinho, já com a camisola do Chaves vestida.