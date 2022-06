Oficial: Sylla reforça o Chaves

View this post on Instagram A post shared by Grupo Desportivo de Chaves (@grupo_desportivo_chaves)

Horas depois de oficializar o médio Hélder Morim, o Chaves anunciou a contratação de Habib Sylla, defesa-direito que representou o U. Leiria na temporada passada.O costa-marfinense foi, na época transata, uma das revelações da Liga 3, apontando três golos e quatro assistências nos 31 jogos que realizou pela equipa do Lis.Aos 23 anos, a carreira de Sylla tem estado em constante crescimento. Formado no V. Guimarães, o defesa estreou-se como sénior no Campeonato de Portugal, pelo Marinhense, em 2020/21, sendo contratado na época seguinte pelo U. Leiria, onde foi uma das figuras da Liga 3.Em 2022/23, o novo reforço do Chaves ‘saltará’ a Liga Sabseg e estrear-se-á na 1ª Liga.