Oficial: Vítor Campelos renova com o Chaves

O Chaves anunciou, esta quinta-feira, a renovação do contrato de Vítor Campelos, confirmado-se um cenário já adiantado por. O treinador dos transmontanos vai assim conduzir a equipa no regresso ao escalão maior do futebol português."O treinador Vítor Campelos chegou a acordo com a SAD do Grupo Desportivo de Chaves para a renovação de contrato. Vítor Campelos, de 47 anos, vai continuar a orientar a equipa transmontana neste regresso ao patamar mais alto do futebol português. Ao técnico e à sua equipa técnica desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", refere o Chaves, em nota nas redes sociais.