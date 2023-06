Paulo Cabral renova contrato com o Chaves

Paulo Cabral renovou, na manhã desta sexta-feira, o contrato que o ligará ao Chaves como diretor-desportivo pela terceira época consecutiva.O acordo com o diretor-desportivo, que desempenhou estas funções nos últimos dois anos, foi anunciado pelo emblema transmontano nas redes sociais do clube."O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o diretor desportivo Paulo Cabral renovou contrato com esta sociedade desportiva. É, para nós, um motivo de grande satisfação continuar a contar com o contributo de Paulo Cabral, que foi, indubitavelmente, um dos grandes obreiros das duas últimas temporadas do emblema transmontano."ASS: V.V.