Paulo Vítor: «Infelizmente as coisas não correram como esperávamos»

Paulo Vítor, guarda-redes do Chaves, lamentou os dois golos sofridos na segunda parte do encontro contra o FC Porto, que acabaram por ditar o desfecho do resultado.





"A nossa equipa até entrou bem jogo. Tivemos boas oportunidades, tal como o FC Porto, durante a primeira parte e lutamos por um melhor resultado até ao final. Infelizmente sofremos os golos no segundo tempo em duas perdas de bola, mas já estamos a pensar no próximo jogo com o Mafra, em que vamos tentar melhorar o nosso jogo e ganhar", atirou o guardião dos flavienses, em declarações aos microfones da 'Sport TV'.

E prosseguiu: "O nosso objetivo era a classificação para a próxima fase desta competição, mas infelizmente as coisas não correram como esperávamos. Agora é bola para a frente e temos ainda o jogo com o Mafra para poder terminar bem esta e depois vamos continuar nossa caminhada, que é a mesma de sempre, lutar dia a dia para melhorar em busca dos três pontos em cada jogo. Quero aproveitar também para agradecer o apoio dos adeptos".