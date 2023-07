Pré-época do Chaves com cinco jogos de preparação agendados

Em dia de primeiro treino de preparação para a nova temporada, o Chaves divulgou também os jogos-treino que tem agendados para este período que antece o arranque das competições.Assim, o primeiro teste da turma às ordens de José Gomes será o Fafe, a 8 de julho, em Chaves, a que seguirá outro encontro no reduto dos flavienses, a 12 de julho, com o Länk Vilaverdense. Posteriormente, os valentes transmontanos vão à Vila das Aves para o jogo de apresentação do AVS SAD, no dia 15 de julho.Finalmente, o Chaves defronta ainda o Vizela, a 19 de julho, e o Ac. Viseu, no dia 26, sendo que esta partida será já depois do arranque da Taça da Liga.