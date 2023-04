Presidente da SAD e o interesse do Hull City em Vítor Campelos: «Grupo está focado no campeonato»

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, não fez qualquer comentário sobre o alegado interesse dos ingleses do Hull City na contratação do treinador Vítor Campelos, realçando o foco da equipa flaviense no próximo jogo e também no que resta da época."O grupo neste momento está focado no campeonato e já prepara a próxima deslocação a Barcelos. O que nos move e preocupa neste momento é a presente temporada e todos juntos continuamos a ser mais fortes", disse o líder da SAD dos transmontanos em declarações aVítor Campelos continua assim a preparar a deslocação ao terreno do Gil Vicente, agendada para a próxima segunda-feira, dia 10, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos.