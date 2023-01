Presidente da SAD não gostou das críticas da bancada e deu voto de confiança ao plantel

Depois do empate a 1 golo com o Arouca e apesar das oito baixas, (Sarr, Edu, Héctor, Rodrigo Moura, João Correia, Arriba, Jô e João Mendes) na equipa, os sócios e aos adeptos do Chaves mostraram desconforto pelo facto do Chaves ter apenas uma vitória em casa esta temporada. Francisco José Carvalho, presidente SAD dos flavienses, apelou à calma e reforçou a confiança no plantel."Até ao momento, estamos satisfeitos com o desempenho da equipa, apesar de todas as contrariedades. A equipa tem feito os pontos necessários para alcançar o objetivo desta temporada, que passa obviamente pela manutenção. Falta um jogo para terminar a primeira volta e podemos igualar a melhor pontuação de sempre, que são 24 pontos. Tivemos 8 baixas neste jogo com o Arouca, algumas delas peças que têm sido fundamentais na orgânica da equipa. Neste momento o mais importante é recuperar os jogadores que não têm podido ajudar e que já nos deram muitas alegrias nesta temporada. Peço aos sócios e aos adeptos que continuem a apoiar e também a acreditar. Todos juntos, vamos alcançar o objetivo", disse.Francisco José Carvalho falou também do mercado. "Não vai sair o Langa, nem ninguém em janeiro. O campeonato é longo. Estamos a realizar uma primeira volta de que nos podemos orgulhar, mas ainda não garantimos nada e a nossa opção e não deixar sair ninguém", referiu.